Dode in woning Roosendaal is vrouw, aangehouden verdachte is haar partner

De overleden persoon die zaterdagavond werd gevonden in een woning in het Brabantse Roosendaal, is de bewoonster van dat huis. Dat meldt de politie zondag. De man die na de vondst werd aangehouden, is haar partner. De politie deelt niet de leeftijden van de betrokkenen.

De man meldde zich zaterdagavond zelf op het politiebureau, samen met een kind. Volgens de politie vormden verdachte, slachtoffer en kind een gezin en woonden ze in de woning aan de Wilhelminastraat waar de vrouw dood werd gevonden.

Instanties ingeschakeld voor kind

De politie gaat ervan uit dat de vrouw door femicide om het leven is gekomen en is een onderzoek gestart. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Voor het kind zijn "de nodige instanties" ingeschakeld.

Hart van Nederland/ANP