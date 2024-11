Man vastgebonden aan lantaarnpaal na verwoestende flatbrand Groningen

Bij een felle brand in een flat aan de Oosterhamriklaan in Groningen is zaterdagochtend een 50-jarige man uit de stad aangehouden op verdenking van brandstichting. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat de verdachte zich hevig verzette tijdens zijn arrestatie. Agenten zagen zich daarom genoodzaakt om de man tijdelijk aan een lantaarnpaal vast te binden.

De brand brak rond 05.30 uur uit op de begane grond van de flat, waar veel senioren wonen. De situatie was ernstig genoeg dat meerdere brandweereenheden moesten uitrukken om de bewoners te evacueren. Een aantal bewoners moest naar het ziekenhuis worden gebracht vanwege rookinhalatie.

Verdachte verzette zich

Tijdens de arrestatie verzette de verdachte zich flink, waardoor agenten hem tijdelijk vastbonden aan een lantaarnpaal om de situatie onder controle te krijgen. "Omdat onze collega’s druk waren en om hem te kalmeren, hebben wij hem even vastgebonden," aldus de politie. Vervolgens is de man overgebracht naar een cellencomplex.

Het flatgebouw is inmiddels weer vrijgegeven, al zijn twee woningen door de brand ernstig beschadigd en onbewoonbaar verklaard.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP