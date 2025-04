Twee doden bij toertocht Ronde van Vlaanderen, ook Nederlander

Een Nederlander is overleden tijdens de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen in België, een evenement waaraan duizenden mensen deelnemen. "Een deelnemer werd onwel op de Taaienberg in Maarkedal," aldus een woordvoerder van We Ride Flanders tegen persbureau Belga.

"Ondanks snelle hulp en reanimatiepogingen, is de persoon overleden aan hartfalen", aldus de organisatie. Volgens Het Laatste Nieuws is het Nederlandse slachtoffer een vrouwelijke deelneemster aan de ronde.

De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen trekt veel deelnemers uit Nederland. Volgens de VRT komt ongeveer 10.000 van de verwachte 15.000 deelnemers uit andere landen, waaronder Frankrijk, Engeland en Duitsland. Deelnemers fietsen over hetzelfde parcours waar zondag de profs de Ronde van Vlaanderen aflegden.

Ook Fransman overleden

De Nederlander is niet de enige dode. Ook een Fransman overleed nadat hij in Kluisbergen onwel werd, meldt VRT. Een derde deelnemer werd eveneens onwel, maar kon gelukkig worden gereanimeerd.

ANP