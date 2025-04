Kind raakt gewond bij ernstig ongeval in Lichtenvoorde

Een kind is zaterdagochtend gewond geraakt bij een ernstig ongeval in het Gelderse Lichtenvoorde. Het kind zat op dat moment op de fiets, laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde aan de Oude Aaltenseweg in de Gelderse plaats. Het kind werd aangereden door een auto. Een tweede kind fietste ernaast, maar was verder niet betrokken bij het incident. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en meerdere ambulances, kwamen snel ter plaatse. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een correspondent ter plaatse werd het kind van achter aangereden. De politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen. Het kind liep zware verwondingen op.

De weg is volledig afgesloten. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht.