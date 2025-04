Grote brand in natuurgebied in Ridderkerk, vermoedelijk aangestoken

In een natuurgebied aan de Randweg in Ridderkerk is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Het gaat om een grote brand die een gebied van 100 bij 100 meter beslaat, meldt de veiligheidsregio. Een woordvoerder laat weten dat "het vermoeden van brandstichting bestaat".

De brandweer zet meerdere blusvoertuigen in, "gelet op de droogte". De veiligheidsregio waarschuwt mensen om uit de rook te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven.

In Ede woedde deze week ook een natuurbrand. Op de bovenstaande beelden is te zien hoe groot de schade was.

ANP