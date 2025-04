Zwaar ongeluk op A28, voorkant auto schuift onder vrachtwagen na botsing

Op de A28 in de buurt van Soesterberg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto op een vrachtwagen gebotst. De voorkant van de auto schoof daarbij onder de vrachtwagen. De bestuurder van de auto is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 04.40 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het kostte veel moeite om de bestuurder uit de auto te bevrijden. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk is in de rijrichting naar Utrecht gebeurd. Twee rijstroken waren zaterdagochtend nog dicht, maar inmiddels is de hele weg weer open. Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht.