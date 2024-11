Drie mannen zwaargewond én aangehouden na schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

Drie mannen zijn vrijdagavond zwaargewond geraakt door een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. De drie mannen van 34, 39 en 43 jaar met schotwonden zijn naar een ziekenhuis vervoerd, maar ook aangehouden, meldt de politie.

Het incident gebeurde in de straat Hakfort, buiten bij een flatgebouw. De hulpdiensten kregen rond 20.40 uur meerdere meldingen over een incident waarbij over en weer zou zijn geschoten. Agenten troffen er vervolgens twee zwaargewonde mannen aan. Rond 21.00 uur werd een derde gewonde aangetroffen in de nabijgelegen straat Hofgeest.

De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Of er meer mensen bij betrokken waren, moet nog blijken, meldt een politiewoordvoerder. De politie roept getuigen en mensen met beeldmateriaal op zich te melden. Ter plaatse wordt onderzoek gedaan. Daarbij zijn een vuurwapen en diverse hulzen aangetroffen.

ANP