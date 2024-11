Batman en Catwoman aangehouden door Franse politie na dollemansrit in Batmobile

De Franse politie heeft wel donderdagavond een heel bijzonder stel van de weg geplukt. Batman en Catwoman scheurden met meer dan 200 kilometer per uur over de Franse snelweg, in een zwarte 'Batmobile'. Bij de aanhouding bleek het om een Nederlands stel te gaan dat onderweg was naar een Halloweenfeest.

De Nederlandse man die verkleed ging als Batman is door de Franse politie aangehouden omdat hij in zijn Porsche veel en veel te hard reed. Op de A34 werd op dat moment aan de grens een verkeerscontrole gehouden, waarbij zijn snelheid werd vastgesteld op meer dan 200 kilometer per uur.

Batmans ware identiteit

De Nederlandse Batman en Catwoman lieten netjes hun ware identiteit zien toen ze geïdentificeerd moesten worden, aldus Denis Rufin, commandant van de verkeerspolitie in het Franse deel van de Ardennen aan lokale media. "De bestuurder gaf toe dat hij te snel reed." De twee waren onderweg naar een Halloweenfeest, maar daar konden ze niet meer komen aanrijden met de 'Batmobile'. Die werd namelijk in beslag genomen. Batman zelf heeft bovendien een rijverbod gekregen in Frankrijk.

Ondanks al deze vervelende mededelingen was het stel gelukkig de beroerdste niet, en gingen ze graag nog even op de foto met de politie. Want zij maken ook niet elke dag mee dat je een superheld aanhoudt.