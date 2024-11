Leerling basisschool vindt zakje drugs in bus onderweg naar gymzaal

Voor de tweede keer in een jaar is er drugs gevonden in een bus die basisschoolkinderen uit Deurne naar de gymzaal brengt. Dit keer zou een leerling uit groep 6 donderdagochtend een zakje met inhoud hebben gevonden in de bus van maatschappij Hebben uit Liessel.

De scholier heeft het zakje meteen aan de leerkracht gegeven. Directeur Yvonne Neervens van de Basisschool Zeilberg eist van de vervoerder dat het niet nog eens gebeurt, laat ze weten aan het ED. Na het incident is meteen contact opgenomen met de politie, Hebben en de gemeente Deurne die het busvervoer voor de Zeilbergse school regelt.

De politie kan er geen zaak van maken, omdat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een verder onderzoek. De shock is wel groot op de basisschool. "Ik ben hiervan geschrokken", zegt Neervens tegen de krant. "De kinderen hebben gelukkig goed gehandeld door het meteen aan de leerkracht te geven. Ik heb meteen mijn zorgen hierover geuit, want wij willen veiligheid voor al onze leerlingen."

Het is niet de eerste keer dat er iets in de bus is gevonden. December vorig jaar werd door een leerling uit groep 3 een XTC-pilletje gevonden. De juf moest toen uitleggen dat het 'zeker niet om een snoepje ging'. Wat de verdere stappen zullen zijn met de vervoerder weet de directeur nog niet. "Dat is aan de gemeente."