Vrouw overlijdt tijdens Halloweenfeest in Utrecht

Woensdagnacht is een vrouw overleden tijdens een Halloweenfeest in Utrecht. Het grote evenement vond plaats in TivoliVredenburg, waar veel mensen griezelig verkleed naartoe gingen. De vrouw zou met een grote groep vrienden naar het griezelevenement zijn gegaan, meldt De Telegraaf.

De politie kreeg woensdagnacht een melding binnen over een onwelwording tijdens het evenement in TivoliVredenburg in Utrecht. Helaas mocht medische hulp niet meer baten en overleed de meerderjarige vrouw en wordt onderzocht of het om een natuurlijk overlijden gaat.

Het Halloweenfeest is naar aanleiding van de onwelwording direct beëindigd, een uur eerder dan gepland. "We hebben een verdrietig bericht", schrijft de organisatie op de website. "Afgelopen nacht is een van onze bezoekers onwel geworden. Zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar later overleden. We zijn hierdoor geschrokken en ontdaan. Wij leven mee met de familie en vrienden."