Buurvrouw Jolanda geschokt door brand Rotterdam: 'Eerst dieren in veiligheid gebracht'

Buurvrouw Jolanda uit Rotterdam kan nog steeds niet geloven waar ze vrijdagochtend in terechtkwam. Ze woont naast een van de woningen in de Thorbeckestraat waar een grote brand woedt. "Het besef is er nog niet", zegt ze aangeslagen tegen Hart van Nederland.

"We keken uit het raam en we zagen zwarte rook. We hebben eerst onze dieren, een konijn en een cavia, naar de overkant gebracht. Daar woont familie van ons."

Lees ook: Meerdere woningen verloren door grote brand Rotterdam

Branden

De brand op het Noordereiland brak donderdagavond uit op de derde verdieping. Rond 03.35 uur laaide het vuur op, toen op de tweede verdieping. Het blussen van de grote brand gaat nog "geruime tijd" duren, meldt de veiligheidsregio. Wel heeft de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen pand. Door de brand en waterschade als gevolg van het blussen zijn acht woningen verloren gegaan.

"Ik weet niet hoe dit kan. Ik snap er echt helemaal niets van", zegt Jolanda erover. "Ik denk dat de brand van gisteren nog niet goed uit is geweest. Ze zijn twaalf uur bezig geweest met het blussen van de brand en gaven het sein brand meester. Drie uren later gingen we weer." Jolanda is erg geschrokken: "Ik hoop dat het zo meevalt als ik weer naar boven ga." Met de bewoners van het brandende pand heeft ze al contact gehad. "Ook bij hen moet het besef nog komen."

Een woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt verder dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de branden en of er een verband bestaat tussen de twee. "Het zou kunnen dat de brand is blijven zitten in het isolatiemateriaal."