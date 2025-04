Celstraf voor 'horrorfokker' Jan P. uit Eersel om verwaarlozing dieren

De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag de beruchte hondenfokker Jan P. (69) uit Eersel veroordeeld tot vijftien maanden cel waarvan tien voorwaardelijk. Zijn voormalige partner, Stephanie D., kreeg een celstraf van tien maanden voorwaardelijk. Beiden mogen de komende tien jaar geen honden meer houden.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand een celstraf tegen de beruchte hondenfokker Jan P. (69) uit Eersel, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens de rechtbank hebben de fokkers van het bedrijf Kwispel en Zo in Eersel vele honderden dieren de nodige zorg onthouden. De zaak kwam aan het rollen toen dierenactiegroep House of Animals in 2022 beelden publiceerde waaruit bleek dat ruim vijfhonderd honden in slechte omstandigheden werden gehouden door de verdachten. Ook werden verwaarloosde ezels, pony's, konijnen en andere dieren gevonden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam uiteindelijk alle honden af van de fokkers. Het Openbaar Ministerie eiste twintig maanden cel waarvan tien voorwaardelijk tegen fokker Jan P., en tegen diens voormalige vriendin, de 50-jarige Stephanie D., vijftien maanden, waarvan tien voorwaardelijk.

Hart van Nederland/ANP