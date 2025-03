OM: 'Horrorfokker' Jan P. moet cel in en mag nooit meer dieren houden

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf tegen de beruchte hondenfokker Jan P. (69) uit Eersel. Volgens justitie heeft hij jarenlang honderden dieren ernstig verwaarloosd. Het OM wil dat hij twintig maanden de cel in gaat, waarvan tien voorwaardelijk, en dat hij nooit meer dieren mag houden.

Jan P. en zijn 50-jarige ex-partner Stephanie D. hielden volgens justitie meer dan vijfhonderd honden onder gruwelijke omstandigheden. De dieren zaten in te kleine, smerige hokken, tussen hun eigen uitwerpselen en zonder voldoende schoon drinkwater. Ook werden er verwaarloosde ezels, pony’s en konijnen aangetroffen.

Tegen D. eist het OM vijftien maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk. Net als P. zou zij een houdverbod voor dieren moeten krijgen.

Dierenactivisten brachten misstanden aan het licht

De zaak kwam in 2022 aan het rollen toen House of Animals undercoverbeelden publiceerde van de erbarmelijke situatie in de fokkerij. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) greep in en nam alle honden in beslag. In maart 2024 werd de fokkerij op last van de NVWA definitief gesloten en kreeg toen een tijdelijk verbod op het houden van dieren.

Tijdens controles in december 2022 en januari 2023 constateerde de NVWA onder meer dat honderden dieren te krap gehuisvest waren, medische zorg nodig hadden, geen of onvoldoende schoon drinkwater hadden en in hun eigen ontlasting lagen.

Fokker ontkent beschuldigingen

Jan P. ontkent alle aantijgingen. Volgens hem kloppen de beweringen van de NVWA niet en zou de NVWA "niks om dieren geven". Volgens hem was zijn bedrijf Kwispel en Zo tiptop in orde, verkeerden de dieren in goede gezondheid en waren alle hokken schoon.

Stephanie D. erkent veel van de problemen, maar zegt dat die deels werden veroorzaakt door het groeiende aantal honden als gevolg van de stokkende verkoop na alle media-aandacht. Het OM eiste tegen haar gezien deze schuldbewuste uitlating een lagere straf. Jan P. vertoont volgens het OM juist "hardnekkig en calculerend gedrag waarbij hij beter weet wat goed is voor zijn honden dan de deskundigen van de NVWA". Dat vraagt volgens het OM om een zwaardere straf.

"Honden zijn zoogdieren", aldus het OM. "Ze ervaren pijn op dezelfde manier als wij."

De rechter doet op 8 april uitspraak in de zaak.

