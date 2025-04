Automobilist aangehouden na heftige klap met motor op Texel

Een botsing tussen een auto en een motor heeft geleid tot ernstig letsel bij de twee opzittenden van de motor. De motor belandde onder de auto in een sloot. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie één met een traumahelikopter. Over hun toestand is nog niets bekend, meldt NH Nieuws.

Volgens een politiewoordvoerder reed de auto op een doorgaande weg, terwijl de motor van rechts kwam. Mogelijk heeft de automobilist geen voorrang verleend, maar dat wordt nog onderzocht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Aanhouding

De bestuurder van de auto, een 38-jarige vrouw van Texel, is aangehouden. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van mogelijk zwaar letsel en wordt verhoord. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht door het Team Forensische Opsporing Verkeer.