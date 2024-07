'Meer Nederlanders overlijden rondom spannende wedstrijden Oranje'

Er overlijden meer Nederlanders op een speeldag van het Nederlands elftal, dan op dagen dat oranje niet speelt. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartland op basis van cijfers van het CBS. Gemiddeld sterven er 6,8 procent meer mensen op een wedstrijddag én zelfs op de daaropvolgende dag.

Terwijl de meeste mensen met glimlach terug zullen denken aan de EK-wedstrijd zondagmiddag, zullen anderen er helaas een iets minder positief gevoel aan overhouden. Volgens het onderzoek stierven er bijvoorbeeld maar liefst 24,5 procent meer Nederlanders rondom de wedstrijd tussen Oranje en Letland in 2004. Tijdens deze wedstrijd moest Nederland winnen om door te gaan naar de volgende ronde.

In 2008 liep de spanning tussen Oranje en Italië hoog op door het aantal gele en rode kaarten. Er werden maar liefst 20 kaarten uitgedeeld. Rondom deze wedstrijd steeg het aantal sterfgevallen volgens de uitvaartondernemer met 14,6 procent.

"De spanning en emoties die bij deze wedstrijden zo hoog oplopen, kunnen dus daadwerkelijk levensbedreigend zijn”, zegt Leon Schouten, directeur van het uitvaartplatform. Waardoor deze mensen precies overlijden, is nog niet helemaal duidelijk: "Het lijkt erop dat voetbalstress kan leiden tot een hartinfarct, echter zou dit de komende jaren verder onderzocht moeten worden", aldus Schouten.

Penalty's

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat voetbalstress inderdaad invloed kan hebben op het hart. In 1998 steeg het aantal sterfgevallen door hartproblemen met 25 procent rondom een strafschoppenserie tussen Engeland en Argentinië.

Maar ook de hersenen kunnen het zwaar te voorduren krijgen: uit eerder onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) bleek dat tijdens de kwartfinale in 1996 waarin Nederland werd uitgeschakeld door Frankrijk, het aantal sterfgevallen onder mannen door een hartinfarct of een hersenbloeding veertien keer hoger was dan normaal.