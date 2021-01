Nederland heeft het nieuwe jaar 2021 ingeluid. Ondanks het vuurverbod gingen er rond middernacht op veel plaatsen toch aardig wat vuurpijlen de lucht in. Op meerdere plekken zijn de hulpdiensten belaagd. Volg het laatste nieuws in dit liveblog.

Update 04:55 – Meerdere arrestaties in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden heeft tijdens oud en nieuw meerdere mensen opgepakt bij ongeregeldheden in het centrum van de Friese hoofdstad, meldt Omrop Fryslân. Een groep jongeren zou zwaar vuurwerk hebben gegooid richting agenten.

Bij de inzet op en nabij de Voorstreek rukte de politie in groten getale uit. Ook de ME en marechaussee kwamen volgens de regionale omroep in actie. Een van relschoppers zou op de vlucht voor de politie in een gracht zijn beland.

Burgemeester Sybrand Buma, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, kwam een kijkje nemen bij het incident. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat burgervader in de oudejaarsnacht mee is op patrouille.

Update 04:10 – Agent lost waarschuwingsschot in Wapenveld

Een politieagent heeft een waarschuwingsschot gelost nadat hij werd belaagd door een groep jongeren in het Gelderse Wapenveld. De agent sprak de jongeren aan omdat ze een vuur hadden aangestoken.

Nadat hij de groep had aangesproken, besloten de jongeren de politieman aan te vallen. De agent voelde zich hierdoor genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. Dat bleek voldoende, want daarna dropen de jongeren snel af. De politie onderzoekt of het schot propotioneel was, zoals altijd bij het gebruik van een dienstwapen.

Update 03:30 – Koning bezoekt hulpverleners in Den Haag

De koning heeft tijdens de nieuwjaarsnacht meerdere werkbezoeken in zijn woonplaats Den Haag afgelegd. Willem-Alexander ging samen met onder andere burgemeester Jan van Zanen naar de meldkamer, politiebureau Hoefkade en het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde.

De vorst sprak met medewerkers van de meldkamer en van het regionaal crisiscentrum over hun werk tijdens de jaarwisseling. Bij het politiebureau sprak de koning met politieagenten en met schoonmakers die de hele avond en nacht op straat bezig zijn met het weghalen van eventueel brandgevaarlijk materiaal.

In het Westeinde vertelden artsen en verpleegkundigen over hun ervaringen op oudejaarsavond en tijdens de nieuwjaarsnacht en over de verschillen met het werk tijdens andere nachten en eerdere jaarwisselingen. De koning ging ook kijken op de spoedeisende hulp.

Tijdens de jaarwisseling bezoekt de Koning o.a. met de burgemeester van de @gemeentedenhaag hulpdiensten die zich o.m. inzetten voor het handhaven van de openbare orde, het voorkomen van incidenten, het schoonhouden van de stad en de zorg voor gewonden https://t.co/xFtLlCGYez pic.twitter.com/36aWdr939x — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) January 1, 2021

Update 02:19 – Agenten bekogeld in Amsterdam, vijf arrestaties

In Amsterdam Nieuw-West zijn tijdens de nieuwjaarsnacht op de Osdorper Ban politiemensen met vuurwerk bekogeld. Groepen jongeren zorgden voor onrust. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Er zijn geen agenten gewond geraakt.

In Amsterdam-Oost vonden in en rond de Molukkenstraat eveneens ongeregeldheden met groepen jongeren plaats. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De politie zette de Mobiele Eenheid in om de jongeren te verdrijven. Volgens een woordvoerder is de rust inmiddels weergekeerd. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie sluit niet uit dat dat later alsnog zal gebeuren.

Update 02:06 – Politie geslagen bij conflict met tientallen mensen in Renkum

In het Gelderse Renkum is op oudejaarsavond een politieagent in het gezicht geslagen, die af was gekomen op een conflict met tientallen mensen. Er werd een man aangehouden.

De politie ging met meerdere voertuigen af op het conflict, dat rond 23.45 uur plaatsvond.

Update 01:15 – ME stuurt jongeren weg in Katwijk na onrust

De politie heeft in Zuid-Hollandse Katwijk een groep van veertig jongeren weggestuurd die zich misdroegen. De jongeren waren vuurtjes aan het stoken, staken vuurwerk af en gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar hulpverleners.

Een politiewoordvoerder meldt dat de ME geen charges heeft uitgevoerd, wat lokale media meldden. Wel werd de ME ingezet om de rust te doen terugkeren.

Veel agenten zijn aanwezig in het kustdorp om de rust te handhaven. Inwoners zeggen op sociale media dat het minder onrustig is dan normaal gesproken tijdens de jaarwisseling.

Update 00:30 – Amper iets te merken van het vuurwerkverbod: Nederland knalt het nieuwe jaar in

Ondanks het vuurwerkverbod is om middernacht door het hele land flink geknald met vuurwerk. Op meerdere plaatsten was siervuurwerk te zien en zijn harde knallen te horen.

Update 00:27 – ME grijpt in na gooien vuurwerk naar brandweer in Rotterdam

De ME heeft ingegrepen nadat jongeren in Rotterdam de brandweer bekogelden met stenen en vuurwerk. De brandweer was bezig een brand bij een school aan de Asserweg te blussen.

Volgens lokale media zijn alle jongeren aangehouden, maar dat kon de politiewoordvoerder nog niet bevestigen.

Update 23:28 – Twee aanhoudingen vanwege geweld tegen agent in Almelo

De politie heeft twee mensen aangehouden in Almelo na een vechtpartij bij een vreugdevuur waren donderdagmiddag. Een agent raakte gewond aan zijn hand. De twee zijn opgepakt voor mishandeling.

De vechtpartij ontstond toen de politie en de brandweer een einde wilden maken aan een het vreugdevuur waar meerdere mensen op af waren gekomen. Daarbij werd ook carbid geschoten, zo meldde de politie donderdagavond.

Update 23:18 – Meer bevoegdheden politie Den Bosch na vuurwerkoverlast

De politie mag per direct mensen in delen van Den Bosch-Oost preventief fouilleren, nadat burgemeester Jack Mikkers de omgeving als veiligheidsrisicogebied had aangemerkt. Ook gaan agenten de toegangswegen naar het gebied controleren. De maatregel loopt tot 17.00 uur op 2 januari. Het gaat onder meer om de Stadionlaan, de Graafseweg en de omgeving van de Victorialaan.

Het is in Den Bosch sinds begin donderdagavond onrustig, nadat een grote groep voornamelijk jongeren een auto in brand stak en politieagenten bekogelde met vuurwerk. De politie sprak later op de avond van een “broeierige sfeer”.

Mikkers vindt het “onacceptabel hoe deze mensen zich misdragen en zorgen voor onrust, overlast en vernielingen”. Hij zegt agressie en geweld tegen hulpdiensten niet te tolereren. “Beste mensen, besef je nou eens dat dit gedrag echt niet past in onze samenleving. Nooit, maar zeker niet in deze coronacrisis!”

De Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen zodat de brandweer veilig de autobrand kon blussen. Er is niemand gewond geraakt. Ook zijn er nog geen personen aangehouden.

Wel zijn er meerdere personen door de politie vastgelegd op beeld. Zij kunnen later ook ‘buiten heterdaad’ nog worden opgepakt. Straffen voor het belagen van hulpverleners zijn in de regel twee keer zwaarder dan wanneer het vergrijp gericht is tegen een niet-hulpverlener.

Update 23:04 – Man naar ziekenhuis na steekpartij in IJmuiden

In IJmuiden is een man gewond geraakt door een steekpartij in de Wolframstraat. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar een of meerdere verdachten.

Aanleiding voor de steekpartij zou een ruzie zijn. Wat de aanleiding is voor de ruzie is niet duidelijk. Volgens NH Nieuws zou het conflict over vuurwerk zijn gegaan, maar dat kon de politie niet bevestigen. Ooggetuigen zeiden tegen de lokale zender dat het slachtoffer in de onderbuik was gestoken.

Update 22:41 – Politie gebruikt pepperspray bij aanhouding na klap in Harderwijk

De politie heeft een tiener aangehouden in Harderwijk nadat de jongen een agent een klap had gegeven. Agenten waren ter plekke op een speeltuintje aan de Anna Blamanlaan omdat jongeren daar een vuurtje hadden staan in een vuurkorf. Daar werd ook vuurwerk ingegooid.

Agenten wilden de bijeenkomst beëindigen en het vuur doven. Daarop kwam een aantal jongens in opstand. De politie voelde zich genoodzaakt pepperspray in te zetten. Een agent kreeg uiteindelijk een klap.

Na de aanhouding vertrokken de andere jongeren en werd het weer rustig.

Update 21:49 – Politiemedewerkers doen aangifte om naar hen gegooid vuurwerk

Twee politiemedewerkers naar wie donderdag in het Gelderse Stroe vuurwerk werd gegooid, doen aangifte van mishandeling. Het tweetal was aan het einde van de middag in gesprek met een groep van ongeveer tachtig jongeren die zich ophield in een weiland bij Stroe. Vanuit een andere groep werd toen vuurwerk naar ze gegooid, meldt de politie.

De politiemedewerkers hielden er oorsuizen aan over. “Geweld tegen politiemensen of andere hulpverleners wordt niet getolereerd, daar treden wij hard tegen op. Welke vorm van geweld het ook betreft”, aldus de politie.

Update 21:14 – Kind gewond door vuurwerk in Breda

In Breda is een kind gewond geraakt nadat het in de buik werd getroffen door vuurwerk. De verwondingen leken in eerste instantie ernstig, maar eenmaal in het ziekenhuis bleken ze mee te vallen, aldus een woordvoerder van politie.

Het vuurwerk werd afgestoken vanaf een plein nabij de Pijnboomstraat. De politie kan nog niet zeggen of bekend is wie het vuurwerk afstak en wat voor gevolgen dit heeft voor diegene. Ook kan de politie niet de leeftijd delen of zeggen of het om een jongen of meisje gaat.

Update 19:45 – Gespannen sfeer in Den Bosch, politie met vuurwerk bekogeld door grote groep

De sfeer op straat in de Graafsewijk in Den Bosch is nog steeds “broeierig”, zegt de politie. Eerder op de avond werden agenten daar bekogeld met vuurwerk door een groep van “enkele tientallen” personen. Het zou vooral om jongeren gaan.

Ook werd er een auto in brand gestoken en waren er opstootjes. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet zodat de brandweer veilig de autobrand kon blussen. Inmiddels brandt de auto niet meer, maar of die is geblust of is uitgebrand kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Update 19:28 – Feest in Duindorp is afgelopen

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat het Tesselseplein in Den Haag inmiddels leeg is. Er is vanwege de veiligheid van de openbare orde en hulpverleners niet gehandhaafd op de coronamaatregelen of het afsteken van vuurwerk.

Update 19:00 – Jongeren Volendam bekogelen politie met vuurwerk

Jongeren in Volendam hebben politiemensen bekogeld met vuurwerk. De jongeren zorgden voor overlast door zwaar vuurwerk af te steken, aldus een woordvoerster van de politie die aangeeft dat de rust aan het begin van de avond lijkt weergekeerd. De Mobiele Eenheid is niet ingezet.

Gemeente Edam-Volendam roept via Twitter ouders op om hun kinderen binnen te houden. “Blijf rustig en doe normaal”, is een andere oproep.

Er is momenteel veel onrust op het Middengebied. Veel overlast van jongeren met vuurwerk die zich met elkaar keren tegen de politie. Blijf rustig en doe normaal. Gedraag je!

Gebruik je gezond verstand. En ouders, houd uw kinderen binnen. — Gem. Edam-Volendam (@gemEdamVolendam) December 31, 2020

Update 18:25 – Duindorpers vieren groot feest, politie ‘zet minder in op naleving regels’

Op het Tesselseplein in de Haagse wijk Duindorp wordt ondanks de coronazorgen een groot feest gevierd, blijkt uit beelden op sociale media die donderdagmiddag zijn verspreid.

Update 18:15 – Grapperhaus waarschuwt Nederland: hou het rustig deze jaarwisseling

Minister Grapperhaus doet – opnieuw – een oproep om tijdens de jaarwisseling thuis te blijven. Dit natuurlijk om de coronacijfers onder controle te krijgen.

De minister heeft goede hoop voor vanavond en vannacht. “Ik hoor van mensen dat mensen de oproep om thuis te blijven niet leuk vinden, maar begrijpen. We moeten hier doorheen. Als we dat niet doen, duren alle maatregelen langer”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

Update 15:46 – Politie Rotterdam houdt vader en zoon aan met illegaal vuurwerk

Een vader en zijn 15-jarige zoon zijn woensdag in Rotterdam-Hoogvliet aangehouden met ruim 900 stuks aan zwaar illegaal vuurwerk in hun bezit, meldt de politie op oudejaarsdag.

De 42-jarige vader, zonder bekende woonplaats en zijn in Hoogezand woonachtige zoon werden aangehouden na onderzoek naar de vuurwerkhandel van de verdachten. Het spoor leidde naar de Middenbaan Noord in Hoogvliet, waar de twee met het vuurwerk werden gezien en werden opgepakt. Ze hadden 120 cobra’s 6 en 800 nitraten bij zich. Het vuurwerk is in beslag genomen.

Volgens de politie worden de twee zaterdag voorgeleid en “beleven ze in de tussentijd een alternatieve oud en nieuwviering: in de politiecel”.

Update 16:00 – Het is druk bij de oliebollenkramen, in Den Hoorn staat zelfs een kilometer file!

In de file staan is nooit leuk, behalve als het voor iets lekkers is! Een bijzondere situatie in het Zuid-Hollandse Den Hoorn. Daar staat namelijk ruim een kilometer file… voor de lokale oliebollenkraam!

Update 15:05 – Bewoner zwaargewond geraakt door vuurwerkbom in flat Alphen, flat ontruimd

De politie heeft een 35-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de ontploffing van een zware vuurwerkbom in een flat in Alphen aan den Rijn. Hierbij raakte ook een persoon gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Meesters Multi Media