Amper iets te merken van het vuurwerkverbod: Nederland knalt het nieuwe jaar in

Ondanks het vuurwerkverbod is om middernacht door het hele land flink geknald met vuurwerk. Op meerdere plaatsten was siervuurwerk te zien en zijn harde knallen te horen.

Hart van Nederland wenst iedereen een gelukkig en gezond 2021!

Vanuit meerdere plaatsen in het land komen berichten van vuurwerk dat “niet onderdoet voor andere jaren”. In Breda klonk ook veel geknal en nauwelijks siervuurwerk. En in Amsterdam en Oostzaan was vooral veel mooi siervuurwerk te zien, en in Rotterdam-Noord klonken flinke, stevige knallers. In Utrecht werd er beduidend minder vuurwerk afgestoken dan andere jaren. Wel klonken er, vooral vroeger op de avond, in diverse wijken enorme knallen van illegale ‘bommen’. De Domstad ontkwam deze jaarwisseling niet aan de ‘traditionele’ autobranden. Meerdere wagens gingen in vlammen op. Buurtvaders liepen door de stad om dit en andere onrusten te helpen voorkomen.

Helemaal los

Uit Den Bosch komen berichten over veel vuurwerk en om 00.00 uur ging het in Doetinchem ook “echt helemaal los. Ook in meerdere plaatsen in Friesland is flink geknald. In Schiedam werd om middernacht heel wat knalvuurwerk aangestoken. En ook was er wel siervuurwerk in de lucht te zien.

Ruim voor middernacht was in plaatsen door heel Nederland al sprake van vuurwerkoverlast en onrust door groepen mensen die samenkomen en vuurwerk afsteken. Ook worden op veel plekken auto’s, banden en andere dingen in de brand gestoken.

Het lijkt er overigens wel op dat men minder langdurig vuurwerk afsteekt dan andere jaren. Vanuit veel plaatsen komen overigens berichten dat het rond 00.30 uur weer rustiger was.

Geen vuurwerk? Het knalt hier als vanouds. 🤨 pic.twitter.com/ytxfrt81Bh — Nausicaa Marbe (@nausicaamarbe) December 31, 2020

Meneer @ferdgrapperhaus beloofde dubbel zoveel politie. Wat ik hier zag was dubbel zoveel vuurwerk en geen politie! #vuurwerkverbod #vuurwerkoverlast pic.twitter.com/OMAJLcWfkq — ThePieterPrinciple (@MRPIE314) December 31, 2020

Hopelijk kan @PolitieHeerlen ook zo genieten van dit prachtige Cat.1 vuurwerk in m'n wijk hihi pic.twitter.com/RsSa5X2aGr — Dionys Toussaint ✒ (@DionysToussaint) December 31, 2020

Bij ons in de buurt hebben ze het memo 'vuurwerk verboden' niet ontvangen. pic.twitter.com/R5v40gJiXd — Symone de Bruin (@symonedebruin) December 31, 2020

Foto: Noormannen