Hart van Nederland wenst iedereen een gelukkig en gezond 2021!

De redactie van Hart van Nederland wenst alle trouwe lezers, volgers en kijkers een gelukkig 2021.

Op de laatste dag van 2020 vroegen we mensen op straat wat zij anderen toewensen voor het nieuwe jaar. “Hopelijk wordt het een beter jaar, dat we maar verlost mogen worden van corona”, aldus de een. Een ander: “Ik wens heel veel gezondheid voor het nieuwe jaar. Voor iedereen in Nederland en de hele wereld.”

Weer knuffelen

De meeste mensen die we spreken hopen dat 2021 een gezellig jaar wordt, waarin het coronavirus wat meer naar de achtergrond verdwijnt. “Elkaar weer een knuffel geven, feesten. Een beter jaar dan 2020.”

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. In het weekend zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur.