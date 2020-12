Duindorpers vieren groot feest, politie 'zet minder in op naleving regels'

Op het Tesselseplein in de Haagse wijk Duindorp wordt ondanks de coronazorgen een groot feest gevierd, blijkt uit beelden op sociale media die donderdagmiddag zijn verspreid. Er wordt muziek gedraaid en er wordt gedanst, blijkt uit de beelden. Daarbij wordt de 1,5 meter niet in acht genomen en staan mensen dicht op elkaar. Ook zijn er omhelzingen te zien.

Demonstratie

Er is geen sprake van een feest, maar van een “vooraf aangekondigde demonstratie”, laten woordvoerders van de politie en de gemeente Den Haag weten. De Duindorpers demonstreerden voor het behoud van vreugdevuren. Na een massale vonkenregen tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 mochten de vuren vorige jaarwisseling niet doorgaan. Dit jaar zouden ze in eerste instantie wel weer mogen, maar werden ze toch afgelast vanwege corona.

Vooraf wordt beoordeeld of een demonstratie een gevaar voor de verkeersveiligheid of volksgezondheid oplevert en dat was hier niet het geval, aldus een woordvoerder van de gemeente. De organisatie van de demonstratie is zelf verantwoordelijk voor het naleven van coronaregels.

Waarschuwing

De demonstratie moest om 18.00 uur donderdagavond afgelopen zijn, maar ging daarna nog door. De gemeente wil nog niet vooruitlopen op een mogelijke aanpak van de demonstranten. “Eerst wordt de organisatie aangesproken, daarna volgt een formele waarschuwing en ook daarna zijn er allerlei mogelijkheden.”

Volgens een woordvoerder van de politie wordt er niet ingegrepen omdat de demonstratie van tevoren was aangekondigd. Er zou geen sprake zijn van een gevaarlijke situatie of het verstoren van de openbare orde. Ook heeft het handhaven van de coronamaatregelen “vandaag niet de hoogste prioriteit”. Wel blijft de politie de hele avond aanwezig. “Maar als het gaat zoals het nu gaat, dan grijpen we niet in.”

