Politie maakt einde aan illegaal feestje in Hoofdorp met 'ruim honderd bezoekers'

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag meerdere illegale feestjes beëindigt. Zo moest de hulpdienst ingrijpen in het Noord-Hollandse Hoofddorp en in het Limburgse Tegelen. Bij het feest in Hoofdorp waren meer dan honderd man aanwezig. Het feestje werd gehouden in een leegstaand pand. Iedere aanwezige is door de politie gecontroleerd.

De technorave mag dan vooraf zijn aangekondigd op Instagram, het was voor de politie-eenheden in en rond Amsterdam nog afwachten waar de feestgangers precies zouden opduiken. “De omgeving van Amsterdam is groot, waardoor het voor de politie lastig in te schatten is waar het feest wordt gehouden. We kregen de groep in het vizier toen er een melding kwam dat er een grote groep zich verplaatste van het ene punt naar het andere punt. We hebben de oren en de ogen van de buurt nodig”, zegt de woordvoerster.

Een politiewoordvoerster zegt dat alle aanwezigen hun identiteitsbewijzen moesten overleggen. Het is nu aan het OM om hen bekeuren en dat geldt ook voor de organisatoren van het feest.

Zo’n 150 kilometer verderop in Noord-Limburg heeft de politie wel meerdere mensen aangehouden na het beëindigen van een illegaal feest.

Inzet mobiele eenheid

In het Limburgse Tegelen beëindigde de politie woensdagavond ook een feest, waarbij de ME werd ingezet. Veertig personen waren aanwezig bij het feest in een bedrijfspand aan de Steylerstraat. Van alle bezoekers zijn de identiteitsgegevens genoteerd. Zij kunnen allemaal een bekeuring verwachten, meldt de politie.

Vijf personen hebben de nacht doorgebracht op het politiebureau. Zij waren aangehouden omdat ze geen geldig identiteitsbewijs konden tonen. Zij zitten nog vast.

De ME moest ook in het Friese Anjum optreden. Een groep van dertig tot veertig personen bekogelde in de nacht van woensdag op donderdag agenten. Er werd met stenen, vuurwerk en bierflesjes gegooid. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Volgens de politie had de groep brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken, waardoor de politie van dorpsbewoners diverse meldingen van overlast kreeg. De groep zou op meerdere plekken stenen hebben klaargelegd. Toen politieagenten het dorp ingingen, werden zij belaagd. De agenten moesten zich terugtrekken en riepen de ME op.

Luuk Verhoeff, waarnemend teamchef van basisteam Noordoost Fryslân, noemt het geweld naar politieagenten onacceptabel. “Agenten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en zij moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Gelukkig raakte geen enkele agent gewond”.

Hoogersmilde

Ook in het Drentse Hoogersmilde moest de ME jongeren in toom houden. Een groep van dertig mensen stonden rond een auto die in de brand was gestoken. Ze hielden geen afstand van elkaar en het was de hele avond al onrustig in het dorp. Toen de groep de politie begon te bekogelen met vuurwerk werd besloten om de ME op te roepen. Toen de groep opnieuw niet wilde luisteren naar bevelen van de hulpdiensten besloten zij een charge uit te voeren.

Er zijn tot zover bekend enkele aanhoudingen verricht.



