Grapperhaus waarschuwt Nederland: hou het rustig deze jaarwisseling

Minister Grapperhaus doet – opnieuw – een oproep om tijdens de jaarwisseling thuis te blijven. Dit natuurlijk om de coronacijfers onder controle te krijgen.

De minister heeft goede hoop voor vanavond en vannacht. “Ik hoor van mensen dat mensen de oproep om thuis te blijven niet leuk vinden, maar begrijpen. We moeten hier doorheen. Als we dat niet doen, duren alle maatregelen langer”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

Strafbaar

Grapperhaus bracht op oudjaarsdag een bezoek aan het politiebureau in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar verliep de jaarwisseling vorig jaar behoorlijk onrustig. Deze oud en nieuw is anders dan anders, maar de politie is goed voorbereid, zegt de minister. “Mensen die toch vuurwerk afsteken zijn strafbaar, dan zit je een tijdje vast”, waarschuwt Grapperhaus.

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt rekening gehouden met overlast door jongeren. Zo deelde burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem deze al tien gebiedsverboden uit voor de wijk Geitenkamp. Daar werden ook ouders gewaarschuwd dat ze beter op hun minderjarige kinderen moeten letten.

‘Klaagzang-gedoe’

Grapperhaus riep eerder deze week Nederlanders op om het rustig aan te doen tijdens oud en nieuw en absoluut geen geweld te gebruiken tegen hulpverleners. De minister zei dat hij weinig begrip had voor het ‘klaagzang-gedoe’ over het vuurwerkverbod. Dat is volgens hem een ‘klein offer’ om de zorg te ontlasten, zo zei hij in het AD.

Op Oudjaarsdag ging Grapperhaus ook langs bij de brandweer in Hilversum.