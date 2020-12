Arnhemse Burgemeester deelt gebiedsverboden uit aan relschoppers in Geitenkamp

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft zes gebiedsverboden uitgedeeld voor de wijk Geitenkamp. Dat betekent dat mensen met zo’n verbod niet in de wijk mogen komen. In sommige gevallen richtte de waarschuwing zich naar ouders van minderjarigen. Volgens Marcouch moeten zij beter op hun kinderen letten.

De gemeente en politie staat op scherp in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Eind november was het al avondenlang onrustig door ernstige vuurwerkoverlast. Tijdens de rellen zijn meer dan twintig relschoppers opgepakt. Daarnaast sloot Marcouch de woning van een 31-jarige handelaar in zwaar illegaal vuurwerk en werd deze persoon ook gearresteerd.

Opdraaien voor schade

De gemeente heeft voor de eerdere overlast in november een aantal relschoppers persoonlijk aansprakelijk gesteld voor schade die ze toentertijd hebben veroorzaakt. Indien nodig zal dit ook worden gedaan na de jaarwisseling.

Verkeerde vrienden

“Ouders van jonge meelopers in november zijn deze maand in een ambtelijke brief gewaarschuwd dat hun kind met verkeerde vrienden omgaat. De ouders zijn daar op aangesproken. Sommige ouders waren daar heel verontwaardigd over. Die hebben bezoek gekregen, waarin een en ander is toegelicht”, aldus Marcouch.

In de nacht van donderdag op vrijdag zal de Arnhemse burgemeester zelf aanwezig zijn bij de hulpverleners. Hij opent het nieuwe jaar door de klokken van de Eusebiuskerk in Arnhem te luiden.

