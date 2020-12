Meerderheid Nederlanders vreest explosieve jaarwisseling

Het duurt niet lang meer voor het jaar 2020 tot een einde komt. Maar, dankzij het geldende vuurwerkverbod, zou dat einde minder ‘knallend’ moeten verlopen dan doorgaans het geval is tijdens de jaarwisseling. Toch vreest een meerderheid van de Nederlanders ervoor dat oud en nieuw dit jaar meer uit de hand gaat lopen dan andere jaren.

Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna vierduizend Nederlanders blijkt dat tachtig procent van de ondervraagden bang is dat de jaarwisseling onrustig zal zijn. Zestien procent van de respondenten denkt niet dat de jaarwisseling dit jaar onrustiger verloopt dan andere jaren. Vier procent heeft geen mening. Een van de respondenten noemt het vuurwerkverbod een domme zet. “Daarmee is veel kwaad bloed gezet onder de bevolking, nu komen er veel ongelukken en ongevallen.”

Evenveel zin in oud en nieuw

Hoewel de meeste Nederlanders een explosieve jaarwisseling vrezen, zegt 61 procent evenveel zin te hebben in het feest als normaal. Slechts 3 procent van de Nederlanders heeft dit jaar extra veel zin in oud en nieuw.

Vooral in Groningen, Zeeland en Drenthe vrezen ze dit jaar meer overlast dan vorige jaarwisselingen. Inwoners van Limburg maken zich de minste zorgen. Daar is slechts tweeënzeventig procent van de ondervraagden bang dat het uit de hand gaat lopen. Eén van de deelnemers aan het onderzoek zegt: “Het is belangrijk dat de politie hard optreedt tegen de relschoppers.”

Op meerdere scenario’s voorbereid

De politie heeft groot opgeschaald voor komende jaarwisseling en bereidt zich voor op meerdere scenario’s. Om agenten goed voor te bereiden op de komende jaarwisseling wordt gewerkt met beschermende middelen. Zo dragen de agenten naast de gebruikelijke uitrusting extra gehoorbescherming en veiligheidsbrillen.

Sinds de aankondiging van het vuurwerkverbod dit jaar is het op meerdere plaatsen onrustig geweest. In de Arnhemse wijk Geitenkamp werd eind november door de burgemeester hard opgetreden tegen jongeren die de wijk terroriseerden. In Roosendaal was het ook dagenlang onrustig. Burgemeester Van Midden schreef een brief naar alle ouders in de stad om de rellende jeugd te stoppen.

Ook in onder andere Veen, Velsen-Noord, Breda, Utrecht en op Urk heeft de politie hun handen vol gehad aan overlast gevende jeugd. Nederland verwacht dat tijdens de jaarwisseling het op nog meer plekken uit de hand gaat lopen.