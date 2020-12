Onrust in Velsen-Noord: jongeren gooien massaal met vuurwerk, ME is onderweg

In het Noord-Hollandse Velsen-Noord is door burgemeester Frank Dales een noodbevel afgegeven vanwege vuurwerkoverlast, meldt de politie.

Volgens de politie is er sprake van “massaal vuurwerk gooiende jeugd” en zijn er aanhoudingen verricht. Een woordvoerder van de politie meldt Hart van Nederland dat de mobiele eenheid onderweg is, maar of deze ook wordt ingezet is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder gaat het om een groep van vijftig tot zestig jongeren.

Veel politie op de been #Velsen-Noord om massaal vuurwerkgooiende jeugd. Eerste aanhoudingen verricht. Burgemeester kondigt mondeling noodbevel af. Blijf binnen als er geen aanleiding is om op straat te zijn. — POL_KENland (@POL_KENland) December 21, 2020

Ga niet naar buiten

Er is veel politie op de been vanwege de overlast. Inwoners wordt opgeroepen niet zonder noodzaak naar buiten te gaan. “Blijf binnen als er geen aanleiding is om op straat te zijn.” De woordvoerder van de politie vertelt dat een plaatselijke supermarkt de deuren heeft moeten sluiten, omdat jongeren vuurwerk naar binnen gooide.

De burgemeester van Velsen, Frank Dales, heeft een noodbevel afgegeven dat geldt voor een specifieke groep bij het Stratingsplantsoen en de wijde omgeving daarvan. “Ongeveer veertig jongeren gooien zwaar vuurwerk en glas naar de politie. De politie kan zijn werk nu niet veilig uitvoeren,” twittert de gemeente. “Het dringend advies is om uit de buurt en binnen te blijven.”

Burgemeester Frank Dales heeft zojuist een noodbevel afgegeven in Velsen-Noord. Dit bevel geldt voor een specifiek groep bij het Stratingplantsoen en wijde omgeving die de openbare orde op dit moment verstoort. (1) — Gemeente Velsen (@gemvelsen) December 21, 2020

Ongeveer 40 jongeren gooien zwaar vuurwerk en glas naar de politie. De politie kan zijn werk nu niet veilig uitvoeren. Vandaar dat er een noodbevel is afgegeven. De politie treedt nu op en versterking is onderweg. Het dringend advies is om uit de buurt en binnen te blijven. (2) — Gemeente Velsen (@gemvelsen) December 21, 2020

ANP/Redactie