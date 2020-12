In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt druk gewerkt aan de opbouw van Electric Fireworks. Het evenement dat tijdens het Nationaal Aftelmoment wordt georganiseerd.

In het stadion is de constructie waar de lichtshow zich af zal spelen al gedeeltelijk zien. Ook staat het podium, waar op 31 december een digitale klop te zien is, staat in de steigers.

Tijdens het Nationaal Aftelmoment zullen de vuurwerkknallen vervangen worden door knallen uit de speakers en in plaats van vuurpijlen worden er lichten ontstoken.¬†Honderden bewegende LED-lampen en lasers op 20 meter hoge hangende constructies. Met ontelbare lichtcomposities, die speciaal voor de gemeente Amsterdam zijn ontworpen, wordt de Arena zo “in vuur en vlam gezet”.

Viering Museumplein

Even leek het er dat het evenement niet door zou gaan. Op 18 december besloot burgemeester Halsema de viering, die op het Museumplein gepland stond, af te gelasten omdat gevreesd werd dat er toch veel mensen op af zouden komen. In een afgesloten ruimte zoals de Johan Cruijff Arena is dit risico er niet. Een paar dagen later werd dan ook aangekondigd dat het evenement toch door zou gaan en in het stadion plaats zou vinden.

Vlak voor het Electric Fireworks staat de Countdown Show gepland, met optredens van de dansers van ‘Lucia Marthas Institute for Performing Arts’, studenten van het Conservatorium van Amsterdam en cabaretier Rayen Panday (Comedytrain).

De Countdown Show is op 31 december vanaf 22.30 uur te zien op AT5, NH en NPO Nieuws. Het Nationaal Aftelmoment is vanaf 23.50 uur te bekijken op NPO 1 en NPO2.