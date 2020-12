Een onbekende inwoner van Goes heeft zijn (of haar) stadsgenoten getrakteerd op een minutenlange vuurwerkshow boven de wijk Goese Polder. Daarmee kan de anonieme vuurwerkfreak rekenen op veel lof, maar ook op enkele kritische noten.

“Geen idee wie het heeft afgestoken, maar bedankt voor de vuurwerkshow. Vette shit!” klinkt het in een Goese Facebookgroep. De kreet kan rekenen op veel bijval. “Super mooi, genoten met zijn allen,” laat Stephanie weten. “Op het einde hoorde je mensen juichen, hoe gaaf!” laat Patricia weten. Susan deelt: “Dankjewel voor het mooie vuurwerk in deze rare tijden. Heb enorm genoten van dit lichtpunt.”

Ene vuurpijl na de andere

Diverse Goesenaren maakten video’s van het siervuurwerk. Daarop is te zien hoe er minutenlang de ene vuurpijl na de andere de lucht ingaat. In alle kleuren van de regenboog. Met fluit, zonder fluit. In de comments stelt iemand voor om dit ook tijdens de komende jaarwisseling te regelen. Omdat het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden is, wordt er geopperd om een crowdfunding op te zetten waarvan de boete kan worden betaald.

Toch is het niet alleen maar hosanna. Zo maakten enkele Goesenaren zich zorgen om hun huisdieren. “Paniekhond hier, liep net buiten,” zegt Immie. “Arm dier, durfde niks meer te doen.” Kees zegt: “Ik vind het echt een klote zooitje. Niet voor mijzelf, maar voor de dieren. Stelletje raddraaiers.” Volgens hem hoort vuurwerk bij oud en nieuw, maar moet het niet eerder dan dat moment worden afgestoken.

Beeld: Jaap Dorleijn