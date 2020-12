Politiebond over rellen in Veen: 'Als je nu niet doorpakt is dit een vrijbrief voor de rest van het land'

Politiebonden willen dat er in Veen doortastender wordt opgetreden na de branden in de Brabantse plaats van de afgelopen dagen. De voorzitters van de politiebonden reageren op de onrust in het dorp. Zaterdagavond laat was het voor de derde avond op rij onrustig. Het Brabantse plaatsje staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling autowrakken in brand worden gestoken, waarbij het in het verleden weleens uitliep op rellen.

Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena waar Veen onder valt zei zaterdag dat een “dieptepunt” was bereikt. Maar actief ingegrepen werd er tot nu toe niet. In Veen ging afgelopen nacht op de plek waar een dag eerder een auto in brand werd gestoken en het onrustig was, weer een voertuig in vlammen op. Ook werd er weer vuurwerk afgestoken.

Er waren naar schatting een paar honderd mensen aanwezig, aldus een correspondent ter plaatse. Een nacht eerder werd de brandweer gehinderd bij het blussen van de brand, maar dat was in de nacht van zaterdag op zondag anders, aldus regionale media en een fotograaf ter plekke. Nu vormde een groep jongeren een kring om de hulpverleners heen, zodat anderen niet bij de brandweerlieden konden komen.

‘Doortastend optreden gewenst’

De voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs zegt zondag op Twitter in korte zinnen: “Hoe het gezag verdween in Veen. Samenscholen tijdens Corona, brandstichting, illegaal vuurwerk en belagen van hulpverleners. Doortastend optreden gewenst!” Voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP zei al eerder op Twitter: “De burgemeester heeft een flink aantal bevoegdheden om hiervoor in te zetten. Waarom gebeurt dat niet. Nu is het beeld dat de politie niets doet! Inzetten daarvan is bestuurlijk besluit. Pas daarna kan de politie optreden. Daarover moet nu duidelijkheid komen!”

In de Telegraaf zegt Struijs van de NPB ook nog te vrezen dat de ongeregeldheden in het dorp van de afgelopen nachten kunnen afstralen op de rest van Nederland. “Als je nu niet doorpakt is dit een vrijbrief voor de rest van het land.”

‘Denk na bij wat je doet’

Ook de brandweer deed zaterdag een beroep op de inwoners. “We willen niet naar een situatie dat we mensen in nood geen hulp kunnen verlenen. Dus denk na bij wat je doet. De veiligheid van onze eigen mensen staat voorop. Help ons voorkomen dat we ons werk niet meer kunnen doen.”

Ook in de nacht van donderdag op vrijdag brandden in Veen al vier auto’s uit. Het ging toen volgens de brandweer om kleine, afzonderlijke autobranden. Eerder werden ook stapels autobanden in brand gestoken.

De gemeente en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant konden zondag nog geen commentaar geven op de nieuwe onrustige nacht en de situatie in Veen.

