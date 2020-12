Brandweer heeft drukke nacht achter de rug in Veen: vier auto's gaan in vlammen op

Het was weer raak op het beruchtste kruispunt in Noord-Brabant. De brandweer van Wijk en Aalburg heeft een drukke nacht achter de rug.

De hulpdienst moest vier keer uitukken voor een autobrand op het kruispunt de Witboomstraat / Van der Loostraat. Het in de fik steken van afgedankte auto’s is inmiddels een traditie geworden in het Brabantse dorpje. Op 6 december ging er op het kruispunt ook al een auto in vlammen op.

Niet coronaproof

Het eerste voertuig werd rond 21:45 uur in de fik gestoken. Om 23:30 uur stond er weer een auto in lichterlaaie. Om 00:40 uur stond auto nummer drie in brand. Het tweede wrak was nog niet eens weggehaald toen bleek dat een vierde wrak in de brand stond. De twee wrakken die nog op de kruising stonden waren opnieuw aangestoken waardoor de brandweer weer op kon draven.

Op de brand kwamen grote groepen mensen af. Volgens een correspondenten waren het zo’n honderd toeschouwers. Dat ging niet helemaal coronaproof. Er werd geen afstand van elkaar gehouden. Ook was er luide muziek aanwezig en werd er zwaar vuurwerk afgestoken.

Traditie

Het komt elk jaar een paar keer voor dat er auto’s in de brand worden gezet op de inmiddels beruchte kruising. Onder jongeren uit het plaatsje in het noordwestelijke puntje van Brabant is het aansteken van autowrakken of afgedankte auto’s traditie geworden in de maand december en rond de jaarwisseling. Dit tot grote ergernis van de autoriteiten.

De hulpdiensten hebben het ook regelmatig aan de stok met de omstanders. In 2018 werden brandweermannen bekogeld toen zij een autobrand wilden blussen. In 2017 werd de politie meerdere keren uitgedaagd door omstanders. Regelmatig worden er mensen opgepakt voor de branden.

