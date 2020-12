Brandweer rukt uit voor autobrand op beruchte kruising in Veen

Het is bijna een traditie te noemen in het Brabantse Veen, het in de brand steken van auto’s zodra Sinterklaas het land uit is. Ook dit jaar was het raak. In de nacht van zaterdag op zondag stond er een auto in de fik op de kruising van de Witboomstraat.

De brandweer kreeg rond 23.30 uur een melding van de brand en rukte uit om deze te blussen. Net als bij eerdere branden kwamen er veel mensen op af. De gemeente heeft het wrak op laten halen.

Traditie

Het komt elk jaar een paar keer voor dat er auto’s in de brand worden gezet op de inmiddels beruchte kruising. Onder jongeren uit het plaatsje in het noordwestelijke puntje van Brabant is het aansteken van autowrakken of afgedankte auto’s traditie geworden in de maand december en rond de jaarwisseling. Dit tot grote ergernis van de autoriteiten.

De hulpdiensten hebben het ook regelmatig aan de stok met de omstanders. In 2018 werden brandweermannen bekogeld toen zij een autobrand wilden blussen. In 2017 werd de politie meerdere keren uitgedaagd door omstanders. Regelmatig worden er mensen opgepakt voor de branden.

Beeld: Reality Photo