Burgemeester Roosendaal stuurt na aanhoudende vuurwerkoverlast brief naar duizenden ouders

In een poging om de vuurwerkoverlast in Roosendaal tegen te gaan heeft burgemeester Han van Midden een brief geschreven naar duizenden ouders in de gemeente. Volgens Van Midden spelen ouders een grote rol in het oplossen van de overlast.

De burgemeester heeft de brief gestuurd naar 6.000 ouders van jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. In de brief schrijft hij dat gemeente, politie en de ouders samen de taak hebben om jongeren te leren wat er wel en niet mag op straat. Hij begrijpt dat jongen zich vervelen nu ze niet kunnen stappen of sporten bij een club. “Maar wat er nu gebeurt gaat alle perken te buiten”.

Al dagen onrustig

Van Midden wil dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan over wat er gaande is in de stad. “Wat vindt uw kind hiervan? Keurt hij of zij het af of werkt het juist aanstekelijk om mee te doen?” De gemeente biedt hulp aan voor ouders die dat lastig vinden.

Het is al enkele dagen onrustig in de Brabantse stad. Door aanhoudende vuurwerkoverlast zijn meerdere objecten in de brand gevlogen en vuurwerkbommen zorgden voor grote explosies. Sinds dinsdag geldt in heel Roosendaal een samenscholingsverbod. Er zijn al zeker vijf mensen aangehouden.