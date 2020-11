Burgemeester Marcouch sluit woning in Geitenkamp om vuurwerk

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft vrijdag een woning in Geitenkamp gesloten omdat de 31-jarige bewoner is betrapt op de handel in zwaar illegaal vuurwerk. In de wijk is het al dagen onrustig door met vuurwerk gooiende jongeren.

De betrapte vuurwerkverkoper heeft volgens Marcouch zijn buurtbewoners in groot gevaar gebracht. “De gevolgen zijn niet te overzien als dergelijk opgeslagen vuurwerk in een woning per ongeluk ontploft”, aldus de burgervader.

De Arnhemmer is woensdagochtend door de politie gearresteerd. Hij had toen zes kilo zwaar vuurwerk bij zich. In zijn rijtjeshuis vond de politie nog eens zeven kilo zware knallers. “Dit vuurwerk heeft meer weg van oorlogsmaterieel”, stelt Marcouch. “Het is onacceptabel dat een hele wijk de dupe wordt van een kleine groep raddraaiers.”

Harde maatregelen aangekondigd

In Geitenkamp is het al dagenlang onrustig. De politie en overlast gevende jongeren voeren ‘s avonds en ‘s nachts een kat-en-muisspel uit in de wijk. Daarbij gooien de relschoppers zwaar illegaal vuurwerk op straat. Ook richten ze vernielingen aan en worden er brandjes aangestoken. In de afgelopen dagen zijn meer dan twintig jongeren opgepakt.

Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde donderdag harde maatregelen aan tegen de overlastgevers. Zo waarschuwde hij dat hij mensen uit hun huis zou zetten als ze zouden worden betrapt op het bezitten van of handelen in zware knallers als Italiaanse bommen, nitraten en mortierbommen. Dat heeft de burgemeester nu dus gedaan.

Redactie/ANP