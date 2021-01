Groep van 12 meldt zichzelf op politiebureau na ravage door carbidkanon Joure

Een groep van 12 personen heeft zich vrijdagmiddag gemeld op een politiebureau nadat ze een enorme ravage hadden aangericht bij een hotel in Joure. Door een harde knal sprongen alle ramen van het pand eruit. Ook andere ruiten in de straat sprongen.

Horecaondernemer Ardi Anker vertelde vanmorgen aan Hart van Nederland dat hij nog helemaal vol ongeloof zat over wat er was gebeurd. “Nu pas dringt het een klein beetje bij me door.” Het was één grote chaos. In zijn hotel lagen overal glasscherven van de gesprongen ramen. “Boven, beneden, zelfs aan de overkant van de straat bij ons woonhuis. Ongelooflijk, wie doet nu zoiets?”

Nog niet duidelijk waarvan ze worden verdacht

Inmiddels zitten 12 personen vast. De politie is nog in overleg met justitie waar ze precies van verdacht worden. “We hebben het in behandeling en bekijken nu wie en wat. Daarna wordt bepaald of de groep moet blijven of naar huis kan.”

De groep heeft zich in één keer gemeld op het bureau waarna ze werden aangehouden. “Ze zitten nu vast en worden één voor één gehoord.” Verder wilde de politie nog niets kwijt over de verdachten.