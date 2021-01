Bij hotel Anne-Klare in het Friese Joure zijn in de nieuwjaarsnacht meerdere ruiten gesprongen nadat er een carbid-kanon werd afgeschoten in de straat. Eigenaar Ardi Anker spreekt van “een aanslag”.

Volgens de ondernemer is er niet alleen een ravage in zijn hotel, ook zijn er gasten door de actie in gevaar gebracht. Hij vertelt dat er tijdens de explosie twee gasten voor het raam stonden. “Ze keken even naar buiten en toen is het raam zo naar binnen geëxplodeerd. Het is een wonder dat ze niet gewond zijn geraakt.”

‘Er is een ramp gebeurd’

De eigenaar werd direct door gasten van het hotel gebeld. “Ze zeiden dat hier een ramp was gebeurd. Het was goed dat ik niet thuis was, want ik woon hier tegenover en daar liggen de ramen er ook uit.”

Anker had dan ook niet willen weten wat er was gebeurd als hij wel thuis was gebleven. “De bank, waar ik normaal gesproken met mijn kinderen zit, ligt helemaal onder het glas. Ik ben zó blij dat er niemand gewond is geraakt.”

De daders gingen er na de knal direct vandoor. “Ze hadden het gore lef om na de knal het kanon weer achter de auto te hangen en weg te rijden. Het is echt schandalig”, zegt de hotelbaas boos.

‘Alles lag in duigen’

Ook buurtbewoners zijn geschrokken van de knal. “Ik vind het verschrikkelijk, vooral voor de betrokken mensen.” Hoewel de omwonende er niet zelf bij was, weet hij wel het een en ander over carbidkanonnen. “Je weet dat je met grote tanks ontzettend moet oppassen, want je kunt er van alles uit knallen. Dat is hier kennelijk gebeurd.”

Een tweede buurtbewoner snelde na de knal naar hotel Anne-Klare: “Alles lag in duigen, de ramen waren gesprongen en het glas lag op straat.” De aanwezige gasten zeiden tegen de buurtbewoner dat ze “enorm geschrokken” waren.

Anker schat dat de schade in zijn hotel ongeveer 10.000 tot 20.000 euro is. “En dat is alleen maar de materiele schade. De gasten hier hebben nogal wat meegemaakt. Het is dus heel lastig in te schatten wat de echte schade is.”

