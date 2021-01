Voor politiemensen verliep de jaarwisseling allesbehalve rustig. “Het was niet de jaarlijkse veldslag, maar toch was het op veel plaatsen onrustig”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond tegen Hart van Nederland.

Struijs had afgelopen nacht contact met politiemensen in heel Nederland. Ze gaven aan dat er, ondanks het verbod dit jaar, toch veel vuurwerk werd afgestoken. Er waren opvallend veel autobranden en op sommige plaatsen kwam het tot confrontaties met de politie. Daarbij gooiden relschoppers ook vuurwerk naar politiemensen en hulpverleners.

Vooraf werd gevreesd dat de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod tot veel extra werk voor agenten zouden leiden. Daarom zette de politie veel extra mankracht in en stond de Mobiele Eenheid (ME) door het hele land stand-by. Hierdoor konden veel conflicten in de kiem worden gesmoord, weet Struijs. “Maar de politie moest vol aan de bak.”

Agenten gewond in Arnhem

Zo raakten in Arnhem drie agenten gewond toen ze een illegaal feest wilden beëindigden. De bezoekers gooiden met stenen naar de politie, uiteindelijk moest de ME er aan te pas komen om het feest te stoppen. Een van de gewonde politiemensen moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Ondanks dit soort incidenten, zagen agenten geen “algehele onrust”, aldus Struijs. Al met al was het iets rustiger dan andere jaren volgens de voorzitter van de politiebond. “Maar van een rustige nacht kunnen we dus echt niet spreken.”

