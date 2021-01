Helft van Nederland wil vuurwerk voor altijd verbieden na 'rustige' nieuwjaarsnacht

Een permanent totaalverbod op vuurwerk, waar onder meer burgemeester Bruls van Nijmegen voor pleit, splijt Nederland. 49 procent is ervoor om al het vuurwerk voor altijd te verbieden, 48 procent is tegen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel.

Een beter handhaafbare nieuwjaarsnacht waarbij ook weinig slachtoffers vallen, zijn voor de politiek de belangrijkste redenen voor een eventueel totaalverbod. Voor veel Nederlanders die voor een verbod zijn gaat het vooral om de geluidsoverlast en de angst die de knallen opleveren bij huisdieren.

“Onze katten zitten drie dagen onder het bed van angst,” reageert iemand. “Dat was ook dit jaar niet anders, ook al werd er iets minder afgestoken. Gewoon geen vuurwerk meer in bewoonde gebieden, alleen in weilanden of zo.”

‘Vuurwerk is traditie’

De andere helft van Nederland wil het vuurwerk juist behouden. “Vuurwerk hoort erbij, het is traditie en ze willen alles afpakken van de burgers”, is een van de reacties.

Veel Nederlanders hielden zich tijdens de nieuwjaarsnacht aan het vuurwerkverbod. 83 procent van de respondenten geeft aan geen vuurwerk te hebben afgestoken. 11 procent geeft aan alleen het toegestane categorie-1 vuurwerk te hebben ontstoken.