Rustige jaarwisseling in Oogziekenhuis Rotterdam: 'Laagste aantal slachtoffers in 34 jaar'

Bij Het Oogziekenhuis in Rotterdam is in de oudejaarsnacht één vuurwerkslachtoffer met oogletsel binnengebracht. Daarnaast waren er twee patiënten met schade door carbidschieten. Oogarts Oogarts Tjeerd de Faber spreekt deze jaarwisseling van het “laagste aantal slachtoffers in 34 jaar”.

Volg het laatste nieuws over de jaarwisseling in ons liveblog

Van de drie slachtoffers die in de nacht binnenkwamen hoefde niemand te worden geopereerd. Wel is in Het Oogziekenhuis een ander vuurwerkslachtoffer geopereerd, deze persoon kwam tijdens de jaarwisseling bij een ander ziekenhuis binnen en werd overgebracht naar het Rotterdamse ziekenhuis.

‘Eindelijk rustige jaarwisseling’

Mogelijk worden er nog meer slachtoffers uit andere regio’s in Het Oogziekenhuis behandeld, maar de verwachting is dat dit niet grote aantallen zullen zijn. Het gespecialiseerde ziekenhuis is erg blij met het lage aantal slachtoffers.

Lees ook: Onrustige jaarwisseling in verschillende steden, ME moet brandweer te hulp schieten

“Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling”, reageert oogarts De Faber op de rustige oud en nieuw. “Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt.”

Permanent vuurwerkverbod?

Bij de vorige jaarwisseling werden er nog achttien patiënten in Het Oogziekenhuis behandeld. De Faber hoopt dat het vuurwerkverbod permanent wordt ingevoerd. Namens het Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn, roept De Faber op om een petitie te tekenen voor een permanent verbod.

De laatste twaalf jaar zagen de oogartsen in totaal 2.517 vuurwerkslachtoffers met 3.123 beschadigde ogen: 1.092 ogen liepen blijvende schade op, 202 ogen werden blind, waarvan er 81 niet meer te redden waren en zijn verwijderd.

Lees ook: Oogartsen: alleen verbieden vuurpijlen en knalvuurwerk is niet genoeg

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. In het weekend zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur.