Ondanks het verbod is rond de jaarwisseling veel vuurwerk afgestoken. In verschillende steden zijn de hulpdiensten in de oudejaarsnacht gehinderd en belaagd en moest de Mobiele Eenheid (ME) eraan te pas komen. In Deventer zijn twintig woningen vernield bij een explosie.

De explosie in Deventer gebeurde aan de Havezatelaan. De schade in de straat is fors, zeker twintig woningen zijn beschadigd door de klap. Van veel huizen zijn de ruiten gesneuveld. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Wel is er een verdachte aangehouden.

Ook in Rijswijk ging het goed mis. Op videobeelden is te zien hoe daar caravan in lichterlaaie vloog nadat mensen een grote vuurwerkbom afstaken. Na de knal renden mensen brandend weg, omstanders probeerden de vlammen op hun kleding te doven. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.

Hulpdiensten bekogeld

In Amsterdam Nieuw-West zijn in de nieuwjaarsnacht agenten met vuurwerk bekogeld op de Osdorper Ban. De politie heeft daarbij vijf mensen aangehouden. Er zijn geen agenten gewond geraakt. Aan de andere kant van de stad, in Amsterdam-Oost, werd zwaar vuurwerk afgestoken. De politie zette de ME in om de jongeren te verdrijven. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De ME moest ook uitrukken in Rotterdam nadat jongeren daar de brandweer bekogelden met stenen en vuurwerk. De brandlieden waren op dat moment bezig een brand bij een school aan de Asserweg te blussen. Volgens lokale media zijn alle jongeren aangehouden, maar dat kon een politiewoordvoerder nog niet bevestigen.

De politie in Leeuwarden heeft meerdere mensen opgepakt bij ongeregeldheden in het centrum, meldt Omrop Fryslân. Een groep jongeren zou vroeg in de ochtend zwaar vuurwerk hebben gegooid richting agenten. Bij de inzet op en nabij de Voorstreek rukte de politie in groten getale uit. Ook de ME en marechaussee kwamen volgens de regionale omroep in actie. Een van relschoppers zou op de vlucht voor de politie in een gracht zijn beland.

Daarnaast moest de ME in Amersfoort, Oudewater en Utrecht optreden vanwege overlast door groepen jongeren. Maar tot confrontaties is het niet gekomen, meldt de politie. In de provincies Utrecht, Flevoland en een gedeelte van Noord-Holland (Gooi en Vechtstreek) zijn 27 personen aangehouden.

In Amersfoort werd de ME rond 23.00 uur ingezet toen het daar onrustig werd. Een groep van tachtig tot honderd mensen had zich verzameld. Maar na inzet van de oproerpolitie werd het al snel rustig. In Oudewater moest de ME kort na twaalven uitrukken vanwege overlast door jongeren. En aan de Robijnhof in Utrecht werd de politie bekogeld met stenen, waarna de hulp van de ME werd ingeschakeld.

Ook onrustig in Betuwe

In Tiel heeft in de vroege uren van het nieuwe jaar een school in brand gestaan. In de Gelderse plaats heeft de ME ook een kruising ontruimd, nadat tientallen jongeren er spullen naartoe hadden gesleept en die in brand hadden gestoken. De ME heeft het kruispunt ontruimd waarna de brandweer de brand konden blussen.

Verderop in de Betuwe, in Waardenburg, hinderde een groep van ongeveer honderd mensen de brandweer. De ME moest komen om te helpen. Volgens de politie probeerden de brandweerlieden een autobrand te blussen. De politie hield vier mensen aan voor openlijke geweldpleging en een persoon voor het gooien van vuurwerk naar een agent.

In het naburige Hedel vroeg de brandweer ook hulp van de ME bij het blussen van een brand. Een groep van vijftig mensen hinderde volgens de politie het blussen. Ook werd er met vuurwerk gegooid naar de hulpdiensten. De ME hoefde uiteindelijk niet in te grijpen.

