Bewoner zwaargewond geraakt door vuurwerkbom in flat Alphen, flat ontruimd

Bij een ontploffing van een zware vuurwerkbom in een flat in Alphen aan den Rijn is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg om explosief materiaal dat in het appartement is aangetroffen onschadelijk te maken. Dat meldt de veiligheidsregio Hollands Midden.

De eerste twee verdiepingen van de flat aan het Aidaplein zijn ontruimd. Geƫvacueerde bewoners worden in de buurt opgevangen. Volgens de brandweer lijkt het gebouw zelf nog stabiel. Wel is er veel schade.

Veel schade aan gebouw

Volgens de brandweer lijkt het gebouw zelf nog stabiel. Wel is er veel schade. Volgens de veiligheidsregio is het erg druk met omstanders bij de flat. “Kom niet hierheen, er is niets te zien en je brengt je eigen gezondheid in gevaar. Ook nu is het nog steeds coronatijd. Bij de opvanglocatie zijn we daar ook alert op.”

