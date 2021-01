Nieuwjaarsduik in coronatijden: tienduizenden Nederlanders gooien blik zeewater over hun hoofd

Van een traditionele Nieuwjaarsduik met knarsende tanden en een kom warme erwtensoep achteraf was dit jaar helaas geen sprake. Dan maar een coronaproof alternatief: een blik zeewater over je heen gooien. Tienduizenden Nederlander luidden zo om 12.00 uur het nieuwe jaar in.

Meer dan 25.000 mensen hadden zich van tevoren aangemeld en een blik zeewater besteld. “Nederland gaat massaal thuisduiken, en dat is precies de bedoeling”, vertelt Alex Schuttert van Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland voorafgaand aan de ‘duik’ aan Hart van Nederland.

Hij vindt het fijn om te zien dat mensen toch zoveel plezier beleven aan zoiets kleins als een blik zeewater over je heen gooien. “Het laat zien dat Nederland behoefte heeft aan het doorzetten van een traditie, juist tijdens andere omstandigheden.”

‘Met een mespuntje zout’

Deelnemers van de alternatieve Nieuwjaarsduik kwamen kort voor 12.00 uur digitaal samen in een Zoom-meeting. Vlak voor het middaguur werd er afgeteld, waarna iedereen bij elkaar kon zien hoe het blik (zee)water over het hoofd worden gegooid.

Mensen die geen blik hadden besteld gebruikten gewoon een emmertje water. De organisatie riep deze mensen op om het water nog wel even in de koelkast te zetten zodat de temperatuur gelijk zou zijn aan dat van zeewater: zo’n 7 graden. Met een mespuntje zout voor het zee-effect, stond er bij de oproep.

Op social media stromen inmiddels de eerste filmpjes binnen van deelnemers aan de ‘Nieuwjaarsduik uit blik’

