In de Arnhemse wijk Geitenkamp was het in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw onrustig door jongeren die vuurwerk afstaken. Ook in de wijk Langdonk in het Brabantse Roosendaal moest de politie ingrijpen. In beide plaatsen zijn meerdere mensen gearresteerd.

In Geitenkamp is het al dagen een kat-en-muisspel tussen overlastgevende jongeren en agenten. Ook afgelopen nacht was de politie met veel agenten op de been. Zij wisten echter niet te voorkomen dat er opnieuw zwaar vuurwerk werd afgestoken op straat. Ook werden er meerdere brandjes gesticht in vuilniscontainers. Er zijn meerdere mensen aangehouden.

Lees ook: Arnhemse politie strijdt tegen vuurwerkterreur, maar wijk heeft weinig vertrouwen

Ook in Roosendaal worden bewoners al dagenlang geteisterd door vuurwerkoverlast. De politie was daarom massaal aanwezig in de wijk Langdonk, onder andere met manschappen van de Mobiele Eenheid. Toch werden er ook hier verschillende brandjes gesticht door onruststokers. De politie heeft vier mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ook is er iemand opgepakt die een agent beledigde.

Een buurtbewoonster vertelde eerder aan Hart van Nederland hoe heftig de overlast is: ‘Ben naar buiten gevlucht en heb 112 gebeld’



Beeld: SPS Media