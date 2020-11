Arnhemse politie strijdt tegen vuurwerkterreur, maar wijk heeft weinig vertrouwen

Wat is de beste manier om de overlast van jongeren in de Arnhemse wijk Geitenkamp aan te pakken? Harder handhaven of toegeven aan de wensen van de relschoppers? Die vraag splijt de buurt, maar de meesten zijn het wel eens: “Ze hadden ze beter gewoon vuurwerk af kunnen laten steken, dan was dit niet gebeurd.”

Het aangekondigde vuurwerkverbod tijdens nieuwjaar wordt genoemd als de aanleiding voor de onrust onder de jongeren. “Het enige wat ze plezier brengt wordt ze afgenomen, in hun ogen,” zegt een buurtbewoonster. Zelf kijkt ze met afschuw naar de gebeurtenissen. “Mijn buren van hiernaast kreeg vuurwerk in de brievenbus. Bij mijn ouders stonden ze voor de deur, maar mijn vader heeft ze weg weten te jagen.”

Voornamelijk jongeren in de wijk gooien elke avond met zware knallers als cobra’s en nitraten. Ook laten ze vuurpijlen sissend over het wegdek schieten. Her en der worden brandjes gesticht. De jongeren zouden volgens burgemeester Ahmed Marcouch zijn opgestookt door oproepen op sociale media om te reageren op het vuurwerkverbod van het kabinet.

Vuurwerkverbod

Een buurtbewoner heeft wel begrip voor het rellen. “Ze moeten het zelf weten, ik vind het wel leuk. Het is een beetje plagen.” Wat hem betreft zou er nog eens naar het vuurwerkverbod gekeken moeten worden. “Ze moeten het vuurwerk gewoon door laten gaan,” vindt hij, want als het alternatief hard handhaven is dan gaat het alleen maar de verkeerde kant uit. “Dan gaat het escaleren.”

“De overheid had ze beter gewoon vuurwerk af kunnen laten steken, dan was dit niet gebeurd,” reageert een buurvrouw. “Dit heeft geen nut, en het kost alleen maar geld.”

Een andere buurtbewoner stelt voor om de jongeren niet al te veel aandacht te schenken. “Je hebt een middenweg nodig. Laat die jongens een weekje hun gang gaan, want je kunt het niet oplossen.” De opvoedende taak bij de ouders leggen gaat ook niet helpen denkt hij. “Een steentje bijdragen is moeilijk denk ik voor deze buurt.”

Harde handhaving

Burgemeester Marcouch ging maandag zelf in de wijk kijken en sprak met kwade wijkbewoners omdat de politie zondagavond niet zou hebben gereageerd op meldingen over vuurwerkoverlast. Volgens Marcouch had de politie er “om tactische redenen” voor gekozen om zondagavond minder zichtbaar in Geitenkamp te zijn, maar maandagavond koos de politie voor een actieve tactiek. Ze waren dan ook met veel man op de been in de wijk.

Marouch noemt het gedrag van de vuurwerkgooiers “onacceptabel” en “idioot.” Hij spreekt ook ouders aan, die soms zelfs samen met hun kinderen vuurwerk staan te gooien. “We gaan dit echt niet accepteren. We zijn zeer waakzaam”, aldus de burgemeester. Behalve de politie zijn er ook extra handhavers in de vorm van jongerenwerkers naar de onrustige wijk gestuurd.

“We kunnen nu echt even niet piepen over het missen van vuurwerk dit jaar. Het ziekenhuis ligt vol en er is geen plaats voor afgerukte vingers of verbrande oogleden. We moeten onze omgeving ervan overtuigen af te zien van de fatale combinatie drank, drugs en vuurwerk”, schreef Marcouch maandag op Facebook. “Ik wil heel graag dat dwaze pijlenwerpers worden opgepakt.” Hij dringt ook aan op meldingen over aankoop en opslag van illegaal vuurwerk, “want dat redt mensenlevens”.

‘Daadkrachtig optreden’

Volgens de fractie van de SP in Arnhem spreken bewoners van Geitenkamp van “een oorlogssituatie” en voelen ze zich buitengewoon onveilig. De SP wil Marcouch woensdag tijdens een politieke avond in het stadhuis ondervragen over de situatie. De fractie wil onder meer weten waarom het niet is gelukt om de “ernstige ongeregeldheden” in de kiem te smoren en of de gemeente geleden schade gaat vergoeden. Daarom eist de fractie “daadkrachtig optreden” in de wijk.

Redactie/ANP