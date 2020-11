Arnhemmers leven in angst door vuurwerkterreur: 'Ze gooien het gewoon naar mijn voeten'

Al vier avonden op rij zetten jongeren met zwaar vuurwerk de Arnhemse wijk Geitenkamp op stelten. Bewoners zijn na de knallen, brandstichtingen en bedreigingen helemaal klaar met het gedrag van de jongeren. “Ik sta te trillen op mijn benen”, aldus een bewoonster.

“Het is al avonden zo. Mijn adrenaline stijgt, mijn boosheid, mijn woede”, vertelt de vrouw aan Hart van Nederland. Zondagavond filmde ze het gedrag van de jongeren, om te laten zien hoe ernstig het is. Explosies gaan af bij auto’s, voor woningen, en op een bepaald moment wordt ook een voetzoeker naar haar gegooid. “Godver de godverdomme, ze gooien het naar mijn voeten terwijl ik voor mijn eigen deur sta!”

Lees ook: Zeven arrestaties in Arnhemse wijk Geitenkamp vanwege vuurwerkoverlast

“Toen ben ik uit mijn plaat gegaan”, zegt de vrouw. Vol adrenaline stapt ze af op het groepje dat bezig is met het vuurwerk gooien en spreekt ze aan. “Stelletje lafaards”, zegt ze terwijl ze hen filmt. “Jullie zijn toch zo dapper?” De jongeren zijn er niet van gediend en pakken haar telefoon af. “Het waren geen jongeren, het zijn echt volwassen mannen. Het gaat al avonden zo, er is niemand die ingrijpt.”

Buurt voelt zich in de steek gelaten

De buurtbewoners voelen zich in de steek gelaten door de hulpdiensten. Dat is ook zo wanneer even verderop een prullenbak in vlammen opgaat. “Ik heb de brandweer gebeld”, vertelt de vrouw die recht tegenover de bak woont. “Maar het enige wat ze hebben gevraagd is of er woningen naast staan. Waardeloos.” Ze vreest dat het de volgende keer helemaal uit de hand loopt. “De beplanting is droog, dus dat gaat makkelijk in de fik.”

Lees ook: Politie in actie tegen jongeren die illegaal vuurwerk afsteken in Arnhem

Buurtbewoners durven in veel gevallen ook niks te zeggen over het gedrag. “Wie ben ik om er wat van te zeggen”, reageert een man. “Anders gaan ze zich tegen mij keren, en krijg ik vuurwerk in mijn brievenbus.” Een andere bewoonster vertelt: “Mijn buren kregen vuurwerk in de brievenbus, maar mijn vader kon ze wegjagen. Ik heb de brandweer gebeld, maar die komt gewoon niet. Misschien denken ze: geen aandacht schenken en dan houden ze vanzelf op.”

Weestand tegen vuurwerkverbod

De directe aanleiding voor de terreur is de weerstand tegen het aangekondigde vuurwerkverbod. “Het enige wat ze plezier brengt wordt ze afgenomen in hun ogen. Dan gaan ze lopen rellen, maar dat is ook niet de oplossing.” Maar er speelt volgens buurtbewoners meer. “Ze kunnen nergens naartoe vanwege corona, ze kunnen nergens samen zijn”, aldus een bewoonster.