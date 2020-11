Politie in actie tegen jongeren die illegaal vuurwerk afsteken op Urk en in Arnhem

De politie is op meerdere plekken in het land in actie gekomen tegen jongeren die onrust veroorzaakten met vuurwerk. Op Urk staken tientallen jongeren illegaal vuurwerk af en stichtten brandjes, bevestigt een woordvoerster van de politie. In Arnhem ontstond tijdens een vuurwerkprotest een grimmige sfeer, aldus aanwezigen.

De ongeregeldheden op Urk begonnen rond 21.00 uur. De politie krijgt assistentie van eenheden uit omliggende gemeenten. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Al enkele dagen onrustig

In de Arnhemse wijk Geitenkamp is de politie met veel mensen aanwezig. Het zou daar al enkele dagen in de avonduren onrustig zijn en wordt er veel illegaal vuurwerk afgestoken.

Vrijdagavond werd een 27-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van verstoring van de openbare orde en opruiing. “Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. En ook de komende tijd zal de politie alert blijven op de situatie in de wijk,” aldus de politie eerder.

Zaterdagavond zouden er al vier mensen zijn aangehouden, maar de politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. De sfeer zou volgens aanwezigen erg grimmig zijn. Er is tientallen keren met illegaal vuurwerk op straat gegooid.

Redactie/ANP

Beeld: SPS Media

De afval brand op de akkers is snel geblust .. pic.twitter.com/XPPGqjdvfz — 112 NIEUWS URK (@112opurk) November 21, 2020