Vier agenten gewond bij beëindiging illegaal feest Arnhem

Vier politiemensen zijn vrijdagochtend vroeg gewond geraakt bij de beëindiging van een feest in een pand aan de Koningsweg in Arnhem. Twee van de agenten moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, meldt de woordvoerder van burgemeester Marcouch.

De mobiele eenheid werd ingezet om een einde te maken aan het feest. Daar waren zeker zeventig bezoekers. In de bunker op het terrein werd echter verzet gepleegd en werden stenen naar de politiemensen gegooid. Vier bezoekers zijn aangehouden wegens het plegen van openlijk geweld.

Burgemeester Ahmed Marcouch reageerde op Twitter verbolgen op het illegale feest. “Dit asociale tuig, wat een verschil met al die mensen hier in Arnhem die letten op elkaar, in plaats van willens en wetens het risico nemen om hier onze mensen te besmetten met een dodelijk virus en geweld tegen onze dienders is dubbel slecht.”

Lof aan inwoners Arnhem

Als voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden looft Marcouch de inwoners van Arnhem en omgeving voor hun gedrag tijdens de jaarwisseling. “Onze inwoners begrepen goed dat het dit jaar draaide om de bestrijding van corona en gaven ruim gehoor aan het vuurwerkverbod”, aldus Marcouch.

Hoewel het wegens de coronamaatregelen veel rustiger was dan gebruikelijk, moest de brandweer toch 90 keer uitrukken, onder meer voor een vuurwerkexplosie in een woning en verder vooral voor buitenbranden, zoals containers, afval, rommel en vreugdevuurtjes. Vorig jaar rukte de brandweer 97 keer uit.

Tekst & Beeld: ANP

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. In het weekend zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur.