Het is druk bij de oliebollenkramen, in Den Hoorn staat zelfs een kilometer file!

In de file staan is nooit leuk, behalve als het voor iets lekkers is! Een bijzondere situatie in het Zuid-Hollandse Den Hoorn. Daar staat namelijk ruim een kilometer file… voor de lokale oliebollenkraam!

Het mag met recht spitsuur genoemd worden, want op de Vrije Harnasch staan sommige kopers al een uur in de blikken rij te wachten op een zak oliebollen. De file is zelfs zo lang, dat hij de ANWB is opgevallen.

De bakkerij, waar de file zich voor gevormd heeft, heeft ervoor gekozen een drive-thru op te zetten. Op die manier hoeven klanten de auto niet te verlaten en is de kans op verspreiding van corona minimaal.