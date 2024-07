Festivalganger vindt Zwarte Cross-liefde na oproep op sociale media

Het was een flinke gok, maar een festivalganger uit Gelderse Lichtenvoorde heeft het voor elkaar gekregen. Via een oproep op sociale media heeft hij een liefde, die hij op de Zwarte Cross heeft ontmoet, terug kunnen vinden. De twee hadden een leuk moment op het festival maar verloren elkaar uit het oog.

De Achterhoeker plaatste enkele dagen na het festival een oproep in de Facebookgroep "Je bent een Zwarte Crosser als...". Binnen een halve dag werd het bericht ruim tweehonderd keer gedeeld en bereikte het uiteindelijk de mysterieuze dame in kwestie. Zij nam contact met hem op en ze hebben elkaar weer gevonden.

Zoenen bij het kampvuur

In zijn bericht beschreef hij haar als "een leuke lange dame van ongeveer 180 cm, 27 jaar, bruine haren en ze zou uit Twente komen".

Hij vertelde over hun ontmoeting: "We liepen zondagavond vanaf de pizzatent naar het Walhallla met jouw vrienden. Onderweg poetste ik de modder van je gezicht, we dronken een biertje en zoenden bij het kampvuur. Daarna moest je helaas vertrekken met je vrienden." Helaas voor de twee waren allebei hun telefoons leeg en vergaten ze telefoonnummers uit te wisselen.

Met hoop in zijn bericht riep de Achterhoeker haar op om te reageren en dat heeft ze woensdag gedaan. De verliefde festivalganger wil anoniem blijven. Hij laat aan RTV Oost weten: "Het bericht is kennelijk populair, maar ik hoef niet zo nodig bekend te worden." Of ze nu vaker samen zullen zijn? "Wie zal het zeggen. Voorlopig ben ik al blij dat ik haar überhaupt heb gevonden."

