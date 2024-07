Opnieuw auto's van drassige parkeerplaats Harlingen getrokken: 'Lijkt de Zwarte Cross wel'

Het is maandag een komen en gaan van automobilisten wiens auto vast is te komen staan in een modderig veldje in Harlingen. "De auto was zo mooi wit", lacht de eigenaar van een witte Toyota. Volgens de gemeente is de modderpoel op parkeerplaats P3 bij de veerterminal ontstaan door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd. Hierdoor kwamen honderden auto's vast te staan in de blubber.

"Mijn hele auto zit onder de drek en blubber", vertelt een andere auto-eigenaar aan Hart van Nederland. "Gelukkig helpen we elkaar goed hier", vertelt hij verder terwijl er een grote trekker voorbij rijdt om zijn auto los te trekken.

De auto's worden door de trekkers heel voorzichtig uit de modder getrokken. "Gelukkig dat ze er zijn", lacht de eigenaar van een auto die net uit de modder in getrokken. Wethouder Hendrik Sijtsma van de gemeente Harlingen is zelf ook komen kijken. Naast zijn politieke verplichtingen is hij ook boer en kwam met zijn eigen trekker langs om auto's uit de blubber te trekken. Zelf heeft hij al tientallen automobilisten geholpen.

Meeste auto's zijn nu losgetrokken

Het grootste deel van de auto werd zondagmiddag en -avond al losgetrokken door de gemeente. Die hadden voor de gelegenheid een grote trekker paraat staan voor de zware klussen.

Volgens de wethouder is de modderpoel op de parkeerplaats het gevolg van de vele regen die de afgelopen dagen is gevallen. "Het heeft de afgelopen week veel geregend, we staan hier op een grasveld, dat wordt dan een modderpoel, zo simpel is het", lacht Sijtsma. De P3 is een overloopparkeerplaats die doorgaans alleen wordt gebruikt op drukke momenten. Voor nu is dit probleem niet op te lossen. "Dan zouden we het terrein moeten afdekken met betonplaten. Dat stond overigens al op de planning. Het terrein wordt tijdens het festivalseizoen veel gebruikt, daar willen wij in investeren", vertelt Sijtsma verder.

De wethouder verwacht dat het nog wel tot woensdag of donderdag kan duren voordat alle auto's van het terrein van afgehaald. "Er komen constant mensen van de boot hier, sommige mensen blijven nog een paar dagen op Terschelling."

'Lijkt de Zwarte Cross wel'

Het terrein werd deze week gebruikt omdat op Terschelling het festival Oerol plaatsvond. "Maar als je zo om je heen kijkt lijkt het meer op het festivalterrein van de Zwarte Cross", grinnikt een vrouwelijke automobilist. "Mijn vriendin mag de auto halen want ik heb niet hele geschikte laarzen aan om door de modder te gaan lopen", vertelt ze verder.