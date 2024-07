Honderden auto's van bezoekers Oerol vast op parkeerterrein door modder

Op het parkeerterrein P3 bij de veerterminal in Harlingen zijn door modder honderden auto's vast komen te staan. Dat meldt de gemeente.

Volgens de gemeente is de modderpoel het gevolg van de vele regen die de afgelopen dagen is gevallen. De auto's staan al uren vast. De gemeente zegt een aantal klachten te hebben gekregen over de situatie. Om hoeveel klachten het precies gaat, is niet bekend.

Er zijn vier trekkers bezig om de auto's weg te slepen. De verwachting is dat alle auto's voor het einde van de avond worden losgetrokken. Officieel zou de parkeerplaats om 20.30 uur dichtgaan, maar deze blijft zondag langer open zodat alle voertuigen weg kunnen. "Alles wat van het terrein af moet, gaat er vandaag af", zegt wethouder Hendrik Sijtsma, die volgens Omrop Fryslân zelf ook op een trekker zit.

Festival Oerol

Iets voor 22.00 uur kwam de laatste boot vanaf Terschelling aan in Harlingen. Reizigers van die boot die een auto op het terrein hebben staan, worden nu geholpen.

De P3 is een overloopparkeerplaats die doorgaans alleen wordt gebruikt op drukke momenten. Het terrein werd deze week gebruikt omdat op Terschelling het festival Oerol plaatsvond.

