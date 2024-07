Trekkers trekken maandag opnieuw auto's uit de modder in Harlingen

Naar schatting twee derde van de auto's die zondag op parkeerterrein P3 bij de veerterminal in Harlingen door modder vast kwamen te zitten, is met behulp van trekkers van het terrein getrokken. Dat meldt wethouder Hendrik Sijtsma zondagavond vlak voor middernacht.

De enkele honderden auto's die nog wel op het parkeerterrein vaststaan, zijn van mensen die pas vanaf morgen terugkomen van eiland Terschelling.

Volgens de gemeente is de modderpoel op de parkeerplaats het gevolg van de vele regen die de afgelopen dagen is gevallen. De P3 is een overloopparkeerplaats die doorgaans alleen wordt gebruikt op drukke momenten. Het terrein werd deze week gebruikt omdat op Terschelling het festival Oerol plaatsvond.

Trekhaak

Iets voor 22.00 uur kwam de laatste zondagse boot vanaf Terschelling in Harlingen aan. Reizigers op de boot die een auto op het terrein hadden staan, werden met behulp van de trekkers geholpen. Op één auto na trokken die alle voertuigen uit de modder, zodat de reizigers, met enige vertraging, hun reis naar huis konden voortzetten.

In het ene geval dat dit niet lukte, ging het om een relatief nieuwe auto zonder trekhaak. De eigenaar kon het juiste formaat trekoog, dat in zo'n geval aan de voorkant in de auto gedraaid moet worden, nergens vinden, laat wethouder Sijtsma weten. De inzittenden van die auto zijn volgens hem met een taxi naar huis gegaan en komen maandag met het juiste trekoog terug om hun auto dan alsnog los te laten trekken.

Maandag staan er volgens Sijtsma opnieuw drie trekkers klaar om de reizigers die dan van het eiland komen te helpen en het ongemak voor hen zoveel mogelijk te beperken.

