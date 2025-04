Bijzonder: Merle en Olivia bedanken veteraan Willem (98) voor vrijheid met brief

Ook voor jonge Nederlanders is door de oorlog in Oekraïne helaas duidelijk geworden dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De afgelopen maanden hebben 160 scholieren uit heel Gelderland op school aandacht besteed aan dit belangrijke thema en daarbij een bijzondere opdracht uitgevoerd. Ze hebben namelijk dankbrieven geschreven aan veteranen of mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied hebben gestreden voor onze vrijheid.

Vrijdag was een bijzondere dag voor tweedeklassers Merle en Olivia, zij mochten namelijk hun geschreven dankbrief bezorgen aan de 98-jarige Willem Wilbrink. Hart van Nederland was erbij, is te zien in bovenstaande video.

Maar Merle en Olivia zijn niet de enigen die een brief hebben geschreven. In totaal krijgen 41 Nederlandse WOII-veteranen vrijdag persoonlijke dankbrieven, die zijn geschreven door scholieren tussen de 12 en 16 jaar van vier verschillende middelbare scholen. De brieven worden met een bos ‘Freedom Flame Tulips’ overhandigd.

Voor 5 mei

Ook 142 internationale WOII-veteranen ontvangen binnenkort post uit Nederland. De brieven aan veteranen uit onder meer Canada, de Verenigde Staten en Polen gaan later vrijdag of begin volgende week op de post, laat een woordvoerder van het comité Wageningen45 weten. Zij ontvangen de brieven dan voor 5 mei.

"De impact van de brievenactie is groot", zei burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen vrijdagochtend. "Veteranen wachten met smart op de komst van onze vrijwilligers." Volgens hem krijgen sommige scholieren uiteindelijk ook antwoord van de veteranen uit bijvoorbeeld Vlissingen, Groningen, Liverpool en Vancouver. "Zo wordt een nieuwe generatie verschilmakers geactiveerd."